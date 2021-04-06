Шойгу рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в ВС РФ

Москва, 6 апреля. Полный курс прививок от COVID-19 получили уже свыше 370 тысяч российских военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, первый этап вакцинации прошли 425 тысяч военнослужащих ВС РФ, из них около 75 тысяч курсантов военных вузов, преподавателей и учащихся довузовских образовательных организаций.

Шойгу подчеркнул, что в ВС РФ нет дефицита вакцины как для военнослужащих, так и для членов их семей. Ранее сообщалось, что руководитель российского оборонного ведомства потребовал принять особые меры для организации парада Победы.