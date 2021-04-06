Звезда «Сватов» Олеся Железняк объяснила, почему почти не появляется на сцене «Ленкома»

Москва, 6 апреля. Актриса Олеся Железняк, известная по роли Ларисы Буханкиной в сериале «Сваты», рассказала, почему променяла родной театр «Ленком» на антрепризу.

В последнее время Железняк все чаще появляется в антрепризах, а вот на сцену «Ленкома» она практически не выходит. Актриса считает, что нет никакой разницы между театром и работой на стороне. Она не относится к антрепризе как к чему-то низкосортному, чем грешат многие ее коллеги. По словам звезды «Сватов», антреприза — это невероятный опыт и хороший гарантированный заработок.

«Если бы я оставалась только в «Ленкоме», то ждала бы ролей. У меня бы испортился характер. Думала бы о несправедливости, была бы обиженной… А так я постоянно выпускала спектакли — по три премьеры в месяц. И ты же не халтуришь, ты же слушаешь зал», — объяснила Олеся Железняк в интервью «Московскому комсомольцу».

Как отметила Железняк, она вовсе не считает себя королевой антрепризы. По ее словам, главными актрисами в этом направлении театрального искусства являются Мария Аронова, Татьяна Кравченко и Татьяна Васильева. Звезда «Сватов» не разделяет артистов на комических и трагических. Она считает, что актер может по-настоящему быть правдив на сцене, только когда разнообразен.

«Я поклонница Бетт Дэйвис. А Оливия Колман! Она играла много комедийных ролей, но какая шикарная трагическая роль у нее в «Фаворитке»!» — отметила Железняк.

Кроме того, она раскрыла подробности съемок многострадального седьмого сезона сериала «Сваты». По ее словам, производство подходит к концу. Но процесс осложняют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.