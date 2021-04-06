Россияне больше интересуются зарплатой начальства, чем коллег

Москва, 6 апреля. Заработная плата коллег менее интересна россиянам, чем зарплата руководства, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что информация о зарплатах открыта лишь в каждой пятой российской компании (21%). Знают размер дохода всех коллег 35% респондентов, а 45% — лишь некоторых. Уровень зарплат начальства известен 38% работающих россиян. Среди респондентов, не имеющих информации об уровне дохода сотрудников компании, 24% хотели бы узнать, сколько получают коллеги, а 44% — размер зарплаты руководства.

По сравнению с аналогичным исследованием пятилетней давности, сегодня значительно меньше россияне осведомлены о зарплатах коллег и начальства. В 2016 году 41% россиян был в курсе зарплат своих коллег, а сейчас их 35%. Размер дохода начальства был известен 43% россиян, а сегодня — 38%. Количество тех, кто хотел бы знать зарплату руководства, практически не изменилось — 44% сегодня и 43% в 2016 году. При этом интерес к зарплатам коллег существенно сократился — с 40% до 24%.

Опрос проводился во всех федеральных округах РФ с 15 марта по 5 апреля 2021 года. В исследовании приняли участие жители 75 городов и населенных пунктов. Размер выборки составил 500 человек.

Согласно опросам социологов, большинство россиян предпочитают надбавки к зарплате вместо карьерного роста. Специалисты отмечают, что десять лет назад каждый третий выбирал продвижение по службе, а сейчас этот вариант выбирают лишь 16% респондентов.