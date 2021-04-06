Бабушка Домогарова предсказала смерть старшего сына звезды «Бандитского Петербурга»

Москва, 6 апреля. Артист Александр Домогаров и его первая жена Наталья ждали близнецов, но один из сыновей умер вскоре после рождения. Тогда бабушка актера предсказала страшную потерю.

Домогаров познакомился со своей первой большой любовью в молодости. Каждое лето они проводили вместе на даче, где у их родственников были участки. Пару раз, как признался Домогаров, он дрался за свою любовь.

Влюбленные поженились и ждали появления на свет сыновей-близнецов. Вскоре после рождения один из малышей скончался.

«Один не выжил после родов, и моя бабушка сказала тогда страшную вещь, которую я осознал намного позже: «Двойняшки не далеко отпускают друг друга». Так и получилось. И это был самый страшный момент после смерти родителей!» — сказала звезда «Бандитского Петербурга» в интервью журналу «Кузбасс XXI век».

Сын актера Дмитрий погиб в 2008 году в возрасте 23 лет. Домогаров сильно переживал из-за смерти ребенка. Ему помогла справиться с сильными переживаниями работа. Артист полностью загрузил себя, чтобы стараться меньше думать о трагедии, пишет Пятый канал.

У Домогарова есть сын от брака со второй женой Ириной. Александр Домогаров — младший пошел по стопам отца и стал актером.