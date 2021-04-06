Генерал СБУ посоветовал Киеву перестать мечтать о вступлении Украины в НАТО

Киев, 6 апреля. Киеву нужно самому думать о защите государства, так как Украина никогда не войдет в состав Североатлантического альянса, заявил экс-председатель СБУ Игорь Смешко.

Страны НАТО не нуждаются в Киеве, отметил бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко в беседе с украинскими журналистами. Он подчеркнул, что государство не использует в полную меру статус углубленного партнера блока, как та же Швеция. По его словам, это невозможно без посла в Брюсселе и военного представителя, которые бы обладали мощными связями в Альянсе и большим авторитетом.

Все заявления украинского лидера Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко о членстве Украины в НАТО являются лишь «пустой болтовней», уверен Смешко. Экс-председатель СБУ уточнил, что Альянс без энтузиазма воспринимает перспективу присоединения Украины к блоку, а некоторые его члены и вовсе практически не скрывают того, что Киеву не стоит рассчитывать на это. Он добавил, что руководству страны пора всерьез озаботиться безопасностью государства без надежд на помощь Запада.

«Все разговоры о нашем членстве НАТО, как это использовал прошлый президент и сейчас — это просто разговоры. К сожалению, факты говорят о другом. Без консенсуса членство Украины в НАТО невозможно, а есть страны-члены НАТО, которые категорично, почти открыто заявляют, что Украина в НАТО не будет. И одни США никогда не смогут этого сделать. Нам надо снимать розовые очки и думать, как реально обеспечить свою безопасность», — уверен Смешко.

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