Капитан омского «Авангарда» Емелин попал в больницу с «токсическим шоком печени»

Омск, 6 апреля. Хоккеист Алексей Емелин будет переведен в Москву из-за серьезных проблем со здоровьем. Тест не выявил наличие коронавирусной инфекции у спортсмена.

Капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин находится в больнице в тяжелом состоянии. Он обратился за помощью после первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ против казанского «Ак Барса».

Спортсмен прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, однако анализы дали отрицательный результат. Уточняется, что проблемы Емелина не связаны с травмой, которую он получил во время игры.

У хоккеиста был диагностирован «токсический шок печени». Он будет направлен в Москву для прохождения лечения.