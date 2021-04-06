Шойгу потребовал принять особые меры при проведении парада Победы из-за COVID-19

Москва, 6 апреля. Должностные лица обязаны принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

Такое распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу. Он потребовал строго соблюдать меры безопасности, чтобы сохранить здоровье участников и гостей военного парада. С условием соблюдения строгих мер в данный момент проходят и тренировки личного состава.

«В местах размещения каждого парадного расчета развернуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники. Все участники парада привиты от коронавирусной инфекции и имеют к ней иммунитет», — указал Шойгу.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что соответствующие меры предосторожности необходимо соблюдать и во время проведения учений и проверок в воинских частях.

Ранее в Минобороны РФ назвали дату генеральной репетиции парада Победы в Москве.