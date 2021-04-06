Боевики убили одного из лидеров проиранского движения на юге Ирака

Багдад, 6 апреля. Неизвестные боевики убили главу отделения шиитского движения садристов провинции Ди Кар Али аз-Зариджави. В понедельник, 5 апреля, он был застрелен в городе Эн-Насирия. Боевики скрылись после совершения преступления. Полиция начала расследование случившегося и розыск преступников, на условиях анонимности сообщил Al Furat News источник в службах безопасности.

Движение садристов — это социально-политическая сила, популярная среди шиитского населения Ирака. Его возглавляет шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садра, получивший духовное образование в иранском городе Кум. В 2018 году блок «Ас-Саирун», созданный ас-Садрой, одержал победу на парламентских выборах в Ираке. Сторонники шиитского деятеля вместе с проиранскими отрядами «Хашд-Шааби» принимали участие в военных операциях против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Движение садристов связывают с Тегераном, несмотря на то, что сам ас-Садра отрицает связи с Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.