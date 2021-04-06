Трупы в свежевырытых в США могилах разглядели пользователи Google-карт

Портленд, 6 апреля. Интернет-общественность была недавно взбудоражена зрелищем свежевырытых могил. С помощью Google-карт удалось разглядеть даже лежавших в них двух людей.

Место «захоронения» расположено недалеко от американского города Портленд. Пользователи обратили внимание, что в ровных прямоугольных ямах лежат тела, а рядом нет ни следов земляных работ, ни лопат для закапывания.

В дальнейшем выяснилось, что на картах разглядели арт-проект, который был реализован в рамках фестиваля искусств. Концепция сводилась к тому, что в могилах рядом лежат партнеры и рукой прокапывают путь друг к другу. Цель — взяться за руки и продемонстрировать нюансы семейной жизни.