Муж совратительницы мальчиков в Перми недоволен приговором суда

Пермь, 6 апреля. Один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима получила жительница Пермского края. Как стало известно ФАН, женщина занималась сексуальными утехами с мальчиком, который на тот момент не достиг 14 лет.

Правоохранительные органы выяснили, что жительница Перми в ноябре 2018 года познакомилась с несовершеннолетним подростком. Вскоре женщина поняла, что у нее возникло сексуальное влечение к нему. Женщина соблазнила школьника и вела с ним половую жизнь в течении почти двух лет.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Женщина на следствии и в суде признала свою вину и раскаялась в совершении преступления.

«Она объяснила, что у нее было сильное половое влечение к мальчику, и с этим она ничего не могла поделать, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ей было стыдно перед мужем, и она пыталась прекратить свои безобразия, но у нее ничего не вышло».

Кстати, мужчина нашел в себе силы и смог простить свою порочную жену. Мужу не понравилось то, что ее приговорили к реальному сроку лишения свободы. По его мнению, можно было обойтись условным сроком.