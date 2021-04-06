Отток рабочей силы поставил под угрозу строительство жилых домов в Дагестане

Махачкала, 6 апреля. В Дагестане на 90 строительных площадках приостановлены работы из-за недостатка рабочей силы и финансирования у застройщика. Среди этих объектов — полсотни высоток.

«У нас на 90 объектах приостановлено строительство. Из них 50 — это многоквартирные дома. Причины — отток рабочей силы и проблемы с финансированием», — заявил журналистам начальник управления государственного строительного надзора Минстроя Дагестана Мурад Омаров.

В конце ноября 2020 года он же сообщал, что в республике ведется строительство более 400 многоквартирных домов. Завершить эти проекты планировалось к концу 2024 года.

Ранее ФАН сообщал о предупреждении властей Дагестана, что строительные компании в регионе ожидают массовые банкротства, если они не откроют в банках эскроу-счета. Тогда же в Минстрое республики отмечали, что застройщики не могут перейти на новую систему из-за сложностей с аккредитацией и получением заемных средств.