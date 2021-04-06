Вдохновитель создания евро Роберт Манделл скончался в 88 лет

Рим, 6 апреля. Ученый-экономист Роберт Манделл умер в Италии на 89-м году жизни. Прежде всего, он известен как «отец-вдохновитель» создания и введения валюты ЕС.

Роберт Манделл получил степень бакалавра экономики после окончания вуза в Ванкувере, затем уже в Сиэтле получил статус магистра. Доктором он стал по итогам обучения в Массачусетском технологическом институте.

Его исследования в экономике считаются фундаментальными, на основе них в 1999 году была создана единая валюта Европы. Профессор в 1999 году получил Нобелевскую премию. Научное сообщество оценило его теорию о зоне единой валюты, которой необходимы гибкие рынки, включая свободное движение денег и рабочей силы.