Сын Бари Алибасова планирует снять фильм по воспоминаниям отца

Звезда советского шоу-бизнеса, основатель знаменитой группы «На-На» Бари Алибасов сейчас восстанавливается после серьезной травмы. Как стало известно, его поправку усугубляет потеря памяти. Сын продюсера Бари Алибасов — младший всеми силами пытается сохранить воспоминания отца, чтобы по его истории снять фильм. Об этом наследник шоумена сообщил корреспонденту ФАН.

«Сейчас мы собираемся делать многосерийный фильм об истории шоу-бизнеса. Очень важно для меня сделать этот фильм, пока папа помнит все до 2005 года. Каждый месяц у папы теряется год памяти из прошлого», — поделился Алибасов-младший.

По его словам, многосерийная картина расскажет о периоде становления советского шоу-бизнеса, о котором мало кто знает. Это период до появления группы «На-На».

«Про этот коллектив все и так известно. А про первые рок-группы? Наставник рока — Бари Алибасов. Навряд ли кто-то ранее слышал такое словосочетание. Первая рок-группа была создана именно отцом», — с гордостью заявил сын продюсера.

Ни для кого не секрет, что Алибасова-старшего причисляют к родоначальникам шоу-бизнеса на территории Советского Союза. По словам его сына, продюсер первым смог соединить танец и музыку воедино, создав уникальный продукт. Первое выступление на территории СССР с визуальным концептом показала группа «Интеграл», продюсером которой и был Бари Алибасов — старший.

«Об этом никто не знает. Сейчас главное — успеть взять у папы интервью, нужно найти на этот фильм деньги», — говорит сын шоумена.

Стоит заметить, что деньги на организацию съемок потребуются немалые. По словам Алибасова-младшего, такой проект может обойтись в 50, а то и 80 миллионов рублей. Кроме того, на написание сценария и прочие организационные работы нужно время, которого, увы, нет.

«Для того, чтобы написать сценарий, отснять какие-то серии, потребуется как минимум год. А за год мы можем потерять еще 10 лет, если ситуация с папиной памятью будет ухудшаться. Если ситуация останется на том же уровне, то через год он уже не вспомнит, что будет до 1995 года», — говорит сын продюсера.

Сейчас знаменитый продюсер находится в Калининграде на реабилитации. Ранее Бари Алибасов — младший озвучил, сколько тратит на восстановление отца и откуда берутся средства на лечение.