Венесуэла создаст три зоны безопасности на границе с Колумбией

Каракас, 6 апреля. Власти Венесуэлы объявили о создании трех зон безопасности на границе с Колумбией в штате Апуре. Специальный режим будет действовать в муниципалитетах, непосредственно граничащих с районом контртеррористической операции, сообщило Caracol.

«Наш главнокомандующий приказал создать зоны безопасности в муниципалитетах Паес, Муньос, Ромуло Гальегос. Командование разрабатывает безопасный план и будет противостоять дестабилизирующим действиям противника», — сказал министр обороны страны генерал Владимир Падрино Лопес.

#Internacional El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que se hará controles migratorios en municipios fronterizos con el país https://t.co/7sECRlQki1 — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 5, 2021

На юге штата Апуре будут созданы безопасные коридоры для наземного и воздушного транспорта, ужесточат контрольно-пропускной режим, ограничат работу ряда общественных мест. Военные будут контролировать движение на дорогах в городах и сельской местности.

«Миграционный контроль будет обеспечиваться в муниципалитетах с использованием отпечатков пальцев. Всем потребуется сообщать об изменении места жительства, а также о причинах въезда и выезда из страны», — сообщил министр обороны.

Генерал Падрино подытожил события последних двух недель. В ходе боев были уничтожены девять боевиков из радикальных колумбийских группировок, еще 33 захвачены в плен и ожидают суда. Венесуэльские вооруженные силы потеряли восемь человек, 34 получили ранения. Большинство из них пострадали при срабатывании мин, размещенных боевиками.

Венесуэльская армия за все время конфликта обезвредила 16 противопехотных мин. В связи с большим количеством заминированных объектов правительство Венесуэлы запросило незамедлительной помощи ООН. На территории штата Апуре могут находиться десятки тысяч взрывных устройств, массовую установку которых боевики отработали в ходе многолетнего противостояния с армией Колумбии.