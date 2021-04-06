Путин подписал закон о «гаражной амнистии». События дня. ФАН-ТВ

Путин подписал закон о «гаражной амнистии» Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и участки земли, на которых они расположены. Советующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Благодаря закону граждане смогут одним заявлением оформить права на земельные участки, где расположены их гаражи. Упрощенный порядок будет действовать для тех, чьи гаражи были возведены до декабря 2004 года. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут не только владельцы гаражей, но и их наследники, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника. Действовать так называемая «гаражная амнистия» будет до 1 сентября 2026 года.

РФ и США обсудили ситуацию на Украине США и Россия провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва указала Вашингтону на последствия, которые будет иметь провокационная политика Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия [на востоке Украины — примечание ФАН] со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — добавил Рябков. О готовности Вашингтона к диалогу с Москвой о ситуации на востоке Украины накануне заявил представитель Госдепа США. Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска у украинских границ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.

Обращение президента отобразится на работе парламентариев Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обозначенные президентом России Владимиром Путиным задачи в ходе обращения к Совфеду «отобразятся в работе парламентариев». «Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер отметила, что с в период с января 2021 года мир претерпел множество изменений и государства столкнулись с новыми вызовами.