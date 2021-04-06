Мошенник сдал в металлолом «купленный» у саранского пенсионера автомобиль

Саранск, 6 апреля. Пенсионер из Мордовии стал жертвой мошенника, пытаясь продать автомобиль. Вазовскую «семерку» он отдал в рассрочку, но платежа так и не дождался.

Недобросовестного покупателя мужчина нашел не на сайте объявлений, где риск обмана очень велик, а через своих знакомых. Клиент объяснил, что оплатить товар стоимостью в 35 тысяч рублей на месте не получится, и попросил об отсрочке. Однако покупкой он не пользовался не стал, сдал ее за 20 тысяч в пункт приема металла, а пенсионера три месяца «кормил завтраками».

На автолюбителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Преступнику может грозить штраф в размере до трехсот тысяч рублей или заработной платы, или другого дохода за период до двух лет. Также его могут наказать обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, а также принудительными работами до пяти лет с ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до пяти лет», — рассказал ФАН об ответственности за содеянное правозащитник Андрей Гришанов.

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