Онищенко на примере COVID-19 назвал двух «китов» движения антипрививочников

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал ФАН о двух «китах», на которых зиждется антипрививочное движение, которое особенно ярко проявило себя на фоне пандемии COVID-19.

«Во всем мире есть системные антипрививочники, которые пытаются распространять свое влияние всеми возможными путями», — отметил Онищенко, подчеркнув, что за этим движением могут стоять западные спецслужбы.

«А ведь отношение населения к вакцинации — это ключевой элемент национальной биологической безопасности, — подчеркнул собеседник ФАН. — В Законе о биологической безопасности Российской Федерации, новая редакция которого была принята в 2020 году, эта тема также звучит, хотя, на мой взгляд, недостаточно внятно».

По мнению парламентария, роль государства в обеспечении биологической безопасности нашего населения должна стать более значимой. В качестве примера дисциплинированного отношения граждан как к вакцинации, так и к другим мерам защиты от COVID-19, вводимым на государственном уровне, Онищенко привел Китай. Депутат Госдумы отметил, что, хотя Китай является «родиной» нынешней пандемии, эта страна достаточно эффективно справилась с ситуацией, что видно по относительно невысокому уровню заразившихся. При этом Онищенко упомянул, что в КНР от коронавируса уже привито более 140 миллионов человек, около десяти процентов населения.

«В Китае, насколько я понимаю, никаких антипрививочников нет, — не без иронии отметил собеседник ФАН. — А вот мы тут пока демонстрируем успехи не более чем на твердую троечку».

Страх населения перед прививками, который, возможно, кем-то умело подогревается из-за рубежа, — это только одна часть проблемы, отмечает академик РАН. Второй «кит», по мнению Геннадия Онищенко, это материальный интерес фармацевтических гигантов, в том числе западных, к тому, чтобы как можно больше людей покупали лекарства. Де-факто фармацевтические компании просто не заинтересованы, чтобы люди прививались, а значит — меньше болели, сетует Онищенко.

«Фармацевтические компании тут просто решают свои утилитарные задачи. Мы с таким сталкиваемся каждый год, как только начитается сезон прививок против гриппа. Сразу начинаются разговоры: дескать вакцина неэффективна, дает осложнения, не вырабатывается иммунитет и т. д. Но все они льют воду на одну и ту же мельницу. Вакцина-то вводится здоровым людям, при этом создается защита от инфекции на дальних подступах. Как следствие, привитые люди не болеют, и им нужно меньше лекарств. Так эксплуатируется специфика отношения человека к вакцинации, и Россия тут не исключение», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На 6 апреля 2021 года в мире зафиксировано более 131 миллиона случаев заражения COVID-19, число умерших с подтвержденным заражением коронавирусной инфекция приближается к трем миллионам.