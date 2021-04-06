Украинские военные открыли стрельбу из табельного оружия в поезде

Киев, 6 апреля. Сотрудники спецназа сняли с поезда двух солдат. Они открыли огонь в одном из вагонов.

Двое военнослужащих были обезврежены усилиями железнодорожников и сотрудников национальной полиции, сообщается на сайте «Украинских железных дорог». По первоначальным данным, они открыли стрельбу из табельного оружия внутри поезда, следовавшего по маршруту Киев — Новоалексеевка.

Бойцы спецслужб вывели солдат из вагона на станции Красноград. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента. Поезд был задержан в пути почти на шесть часов. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее ФАН сообщал об экс-полицейском, который устроил перестрелку в московском метро. Он проведет в колонии 19 лет.