Защита не смогла обжаловать арест экс-губернатора Ивана Белозерцева

Москва, 6 апреля. Адвокат обвиняемого в коррупции экс-губернатора Ивана Белозерцева попытался обжаловать меру пресечения. Мосгорсуд подтвердил обоснованность ареста фигуранта, сообщил корреспондент.

Следствие считает, что Белозерцев, в период руководства регионом, брал взятки от бизнесменов. Одним из таких коммерсантов был Борис Шпигель. Главы компаний платили губернатору, чтобы иметь возможность получать выгодные госконтракты. Кроме того, экс-чиновник способствовал тому, чтобы проблем с выполнением договоров не было. Общая сумма взяток превышает 31 миллион рублей, сообщал ФАН.