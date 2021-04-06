Акция с туристическим кешбэком может завершиться досрочно

Москва, 6 апреля. Значительный интерес россиян к программе продаж путевок с туристическим кешбэком может привести к нехватке туров и досрочному завершению акции, говорится в сообщении АТОР.

По словам гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, действие программы может завершиться уже в апреле. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах отметила, что продажи в период третьего этапа акции выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы реализации путевок заметно опережают предыдущие два этапа.

«Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана», — приводит слова Оксаны Бухал Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Правительство России выделило на третий этап программы 2 млрд рублей, из которых 712 млн рублей уже вернулись туристам в виде кешбэка. По словам Булах, при таком темпе продаж туроператоры могут попросить власти увеличить выделенный на выплату кешбэка объем денежных средств, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Третий этап программы туров по России по кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно купить до 15 июня, а отправиться в поездку — до 30 июня. Кешбэк составляет 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Оплата обязательно должна быть произведена банковской картой «Мир».

Аналитики АТОР ранее назвали самые дешевые десятидневные туры в середине апреля. По данным ассоциации, отдых в апреле 2021 года оказался самым доступным в России. Средняя стоимость десятидневного тура на двоих с учетом перелета из Москвы составляет 31-38 тысяч рублей.