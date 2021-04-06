Дроздов вспомнил, как спас оператора от крокодила на съемках «В мире животных»

Москва, 6 апреля. Известный телеведущий Николай Дроздов спас оператора на съемках программы «В мире животных», на которого хотел наброситься крокодил.

Дроздов пришел на шоу как научный консультант. Он вместе со съемочной командой и ведущим Александром Згуриди отправился в Индию. Там они снимали сюжет о крокодилах.

Рептилии лежали как бревна, и Згуриди попросил расшевелить крокодилов. Тогда еще консультант Дроздов, взяв мертвых крыс у местных, стал бросать «еду» в озеро с кровожадными животными.

«Один крокодил решил выйти на берег, ползет прямо на нас. Оператор стоит, снимает, а у него ноги голые ниже колен. Я вижу, крокодил нацелился… Я выбегаю с палкой и как по морде крокодилу дам. Он обиженно развернулся и пополз обратно», — вспомнил Дроздов в эфире программы «Судьба человека».

Уже на берегу он увидел около 12-15 зубов крокодила. Часть он раздал, а пару зубов от рептилии оставил себе. Это, по словам Дроздова, один из редких случаев, когда он бил животное.

Николай Дроздов и его супруга Татьяна украсили обложку мартовского номера журнала Tatler. Звездная пара поделилась с журналистами секретами семейного счастья.