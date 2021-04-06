Молодая жительница Тюмени погибла в ДТП с автобусом и иномаркой

Тюмень, 6 апреля. Один человек погиб в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в области. Обстоятельства происшествия выясняются. Жертвой происшествия стала молодая девушка.

Смертельная авария произошла на 185-м километре автодороги «Курган — Тюмень». Иномарка Mitsubishi Lancer выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем BMW и пассажирским автобусом, который ехал по маршруту «Червишево — Тюмень».

В результате аварии погибла 25-летняя девушка, она была за рулем легкового автомобиля. От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. Известно, что жительница Тюмени ехала на работу в реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Сотрудники ГИБДД пытаются выяснить, по какой причине произошло ДТП.

СК начал проверку по факту смертельного ДТП в Свердловской области, сообщал ФАН. Водитель KIA Rio выехал на встречную полосу и врезался в фуру.