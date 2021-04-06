Сахалинским депутатам запретят брать в помощники родственников

Южно-Сахалинск, 6 апреля. Прокуратура предложила наложить запрет на прием родственников местных депутатов в качестве помощников парламентариев. Федеральный закон позволяет установить данное ограничение.

Прокуратура Сахалинской области представила законопроект, запрещающий родственникам региональных депутатов работать у них помощниками. Данная инициатива предотвратит конфликты интересов в думе, считает помощник областного прокурора Ирина Кисленко.

Речь идет о материальных выплатах из бюджета, посредством которых парламентарии имеют право стимулировать своих помощников. По мнению авторов законопроекта, депутаты в личных интересах способны предоставлять преимущества родственникам при распределении данных денежных средств.

Таким образом, прокуратура предложила установить запрет на привлечение депутатами родителей, супругов, братьев, сестер, а также братьев и сестер родителей, детей супругов и супругов детей в качестве помощников. Напомним, что в соответствии с федеральным законом в субъектах РФ могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с коррупцией.

Ранее ФАН сообщал об оправдательном приговоре саратовского суда, вынесенном местному экс-министру и ее мужу по делу о взяточничестве.