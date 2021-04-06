Иван Ургант нашел связь между раздетыми девушками в Дубае и Тимати

Москва, 6 апреля. Популярный телеведущий Иван Ургант не обошел стороной скандал с обнаженными девушками в Дубае на программе «Вечерний Ургант». Он высказал несколько версий поведения дам.

Звезда ТВ предположила, что девушки могли быть сотрудницами научной лаборатории, а не моделями. Красавицы, прочитав исследование, вышли на балкон убивать коронавирус, пошутил Ургант.

Была еще одна причина дерзкого поведения девушек в Дубае, заявил Ургант. Он связал выход нагих моделей на балкон с популярным шоу «Холостяк», в котором женихом является Тимати.

«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере и он попросил их выйти», — сказал шоумен в эфире шоу на Первом канале.

Скандал разгорелся после того, как в Сеть попало видео с раздетыми девушками на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina, пишет Пятый канал. Моделей задержали, им грозит до полугода тюрьмы. Организатор фотосессии с обнаженными девушками может отправиться в заключение на полтора года.

Певица и блогер Анна Калашникова раскрыла подробности скандальной истории. У нее вызвало недоумение, что модели пошли на такой шаг. По ее мнению, девушкам хорошо заплатили за пикантную фотосессию.