Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 6 апреля

Москва, 6 апреля. Российские врачи выявили 8 328 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Врачи не отметили никаких клинических признаков заболевания примерно у 12% новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране. Более 120 млн тестов на COVID-19 провели в РФ.

Отечественные медики подтвердили порядка 4,5 млн случаев заболевания в стране с начала пандемии коронавируса. Порядка 4,1 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в РФ с января 2021 года.