Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес

Лос-Анджелес, 6 апреля. Голливудский актер Бен Аффлек похвалил свою бывшую невесту, певицу Дженнифер Лопес за трудолюбие и целеустремленность, благодаря которым она достигла признания в шоу-бизнесе.

Роман Аффлека и Лопес начался в 2002 году. Тот год стал для певицы переломным: она развелась со вторым мужем Крисом Джаддом, снялась в нескольких успешных фильмах и выпустила пару хитов. Когда фанаты узнали о ее отношениях с известным актером, то сразу придумали особое название для их союза — Беннифер.

Роман развивался стремительно и в том же 2002 году пара обручилась. После разрыва двумя годами позже Аффлек и Лопес смогли сохранить дружеские отношения. В недавнем интервью журналу InStyle актер признался, что потрясен трудоспособностью бывшей невесты, благодаря которому она блистает на сцене уже более 30 лет.

«Она и по сей день остается самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо встречал в этом бизнесе. Она очень талантливая, но при этом очень много работала для того чтобы стать успешной. Я так счастлив за нее, что она наконец-то получила заслуженное признание», — заявил Бен Аффлек.

Кроме того Аффлек восхитился внешним видом 51-летней Лопес. Он не смог удержаться от вопроса, занимающего всех поклонников певицы, как можно так умопомрачительно выглядеть после золотого юбилея.

«Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003 году, а я так, будто мне уже за 40, и это в лучшем случае?» — обратился актер к своей экс-возлюбленной.

Не так давно всплыла новость о намерении Джей Ло разорвать отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Вскоре звездная пара опровергла домыслы и заявила, что сейчас работает над некоторыми проблемами. Судя по всему, пара преодолела кризис в отношения: папарацци застали их за страстными поцелуями.