Лукашенко не видит необходимости сохранять посольства Белоруссии в некоторых странах

Минск, 6 апреля. Посольства Белоруссии в некоторых странах нет необходимости сохранять. На соответствующую тему высказался белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы государства, нет смысла сохранять посольства Белоруссии и полный штат дипломатов в ряде государств. Лукашенко считает, что дипломатические ведомства должны работать на основе взаимности.

В крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций, отметил Александр Лукашенко.

Ранее белорусский президент подписал указ о введении ответных санкций в отношении нескольких физических и юридических лиц Евросоюза (ЕС).