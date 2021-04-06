Белозерцев заявил о получении взятки от Шпигеля на избирательную кампанию

Москва, 6 апреля. Обвиняемый в коррупции бывший пензенский губернатор Иван Белозерцев подтвердил факт получения взяток от бизнесмена Бориса Шпигеля. Речь идет о 20 миллионах рублей.

Факт признания подтвердил адвокат экс-чиновника. Деньги предназначались для расходов на избирательную кампанию. Сейчас правоохранители выясняют, от кого еще бывший глава региона получал деньги.

По данным источника, оперативники во время обыска обнаружили у Белозерцева незарегистрированное оружие и патроны к нему.

Следствие считает, что фигурант получил не менее 31 миллиона рублей в качестве взяток. Деньги ему давали бизнесмены, чтобы получать солидные госконтракты и без проблем их выполнять, сообщало URA.RU.