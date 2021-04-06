Пригожин поймал юриста «Собеседника» на лжи

Москва, 6 апреля. Издание «Собеседник» отрицает причастность своих представителей к составлению писем, направленных предпринимателю Евгений Пригожину, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

На базе Савеловского районного суда прошло заседание, в рамках которого рассматривался иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко. Предприниматель намерен добиться справедливого наказания для причастных к публикации недостоверных материалов на сайте «Собеседника». Судью Инну Гостюжеву ранее заменили на ее коллегу Анастасию Миронову, поэтому дело рассматривают заново.

Юристы «Конкорда» представили нотариальный протокол заверения писем «Собеседника», таким образом уличив СМИ во лжи.

«В ходе заседания представитель «Собеседника» юрист Шишкин заявил о фальсификации, указав, что письма от Романа Шишкина, опубликованные нами ранее, никто не направлял. Юридическая служба компании «Конкорд» представила нотариальный протокол заверения данных писем. По итогу суд направил запрос в компанию Mail.ru Group, для выяснения личности отправителя писем с предложением заключить мировое соглашение. Сообщаем также, что суд приобщил представленное юристами компании «Конкорд» заключение специалиста-психолога, который подтвердил восприятие людьми порочащий характер высказываний ответчика в адрес истца», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».



Стоит отметить, что судебное заседание было перенесено на 26 мая на 9:30 по Москве.

Как стало известно ранее, юристы компании «Конкорд» подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Савеловского суда по иску Пригожина к Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорбительных выражений на YouTube-канале.