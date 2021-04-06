Эксперт: Россия рискует не попасть в финал Евровидения в этом году

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, известный блогер Вадим Манукян считает, что певица Манижа с песней Russian Woman на Евровидении может не попасть даже в финал европейского песенного конкурса.

Накануне букмекеры определили фаворитов ежегодного конкурса «Евровидение». Британские аналитики считают, что больше всего шансов на победу у исполнителей из Мальты (Дестини Чукуньере), Швейцарии (Джон Мухарремай) и Франции (Барбара Прави). Кроме того, в число фаворитов включены Болгария и Италия.

Представляющая РФ в этом году певица Манижа, по мнению букмекеров, не войдет даже в первую десятку. Сейчас ее песня оценивается на 14 место, а вероятность победы составляет всего 2%. Ролик на песню Russian Woman стал самым просматриваемым на Youtube-канале Евровидения среди участников 2021 года.

Блогер Вадим Манукян частично согласился с мнением букмекеров и назвал своих фаворитов.

«Мои личные фавориты на грядущем Евровидении — Швейцария и Болгария. У Франции тоже довольно симпатичная песня. По поводу Мальты: эта бодипозитивная девушка меня точно не покорила, хотя ее сейчас ставят на первое место. Да и у Италии были более содержательные песни на Сан-Ремо в прошлом», — сказал он.

Кроме того, Манукян, как и европейские аналитики, считает, что Маниже, представляющей Россию, рассчитывать на высокое место не стоит.

«Что касается Манижи, стоит признать, что букмекеры правы. В лучшем случае с такой песней нам светит десятое место, в худшем — мы вообще не пройдем в финал. Думаю, что европейские зрители Манижу могут повыше подтянуть, а вот жюри ей поставит, скорее всего, очень низкие оценки», — уверен эксперт.

Блогер предположил, что Манижа на песенном конкурсе повторит судьбу двух идолов российской поп-музыки — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«Ничего страшного. Хуже, чем с Юлией Самойловой, надеюсь, точно не будет. Манижа поет лучше, тут у меня нет никаких сомнений. Правда, именно песни у нее совсем мало, но это уже детали. А вот повторить результаты Пугачевой (15 место) и Киркорова (17 место) можем запросто», — заключил Манукян.

Напомним: выбор исполнителя для европейского конкурса осуществлялся зрительским голосованием в эфире Первого канала. Евровидение — 2021 пройдет с 18 мая по 22 мая в голландском городе Роттердам после победы представителя Нидерландов Дункана Лоуренса с композицией Arcade в 2019 году в Тель-Авиве.

Ранее скандал, связанный с песней Манижи для Евровидения — 2021, прокомментировали в Кремле. Также недоумение по поводу выбора конкурсантки от России ранее высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Первый канал ответил на критику политика, согласившись предоставить все необходимые данные о проведении голосования.