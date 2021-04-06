Правительство Черногории избавляется от сербских политиков

Подгорица, 6 апреля. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич потребовал отставки министра юстиции, по правам человека и нацменьшинств Владимира Лепосавича. Поводом послужило недавнее высказывание последнего по признанию «геноцида» в Сребренице, который армия Югославии якобы проводила против мирных боснийских мусульман летом 1995 года.

Ранее Лепосавич заявил, что он признает такую квалификацию инцидента в Сребренице, когда «факт будет однозначно установлен», и оспорил легитимность решения Гаагского трибунала по этому вопросу.

Здравко Кривокапич в экстренном обращении к общественности заявил, что инициировал отставку министра из-за ряда допущенных ошибок, а заявление по Сребренице только «подлило масла в огонь». Он также подчеркнул, что готов сам уйти в отставку, если нынешнее правительство не будет работать должным образом.

Премьер-министр вынес вопрос об увольнении члена правительства на повестку дня в Скупщине (парламенте), отметив, что обязанность народных избранников – уважать позицию главы правительства.

«Я подал прошение о его отставке, потому что считаю, что это лучший способ продемонстрировать нашу ответственность... я отреагировал от имени правительства. В 2009 году была принята декларация, подтверждающая резолюцию по Сребренице. Министр Лепосавич оставался и после этого при своем мнении. Я сделал это, желая в первую очередь защитить целостность этого правительства. Поскольку Лепосавич остался верен своей позиции, хотя я давал ему шанс, я принял непростое решение - предложить уволить члена правительства, в данном случае это министр Лепосавич, на основании статьи 105», — заявил Здравко Кривокапич.

По его мнению, «недопустимо, чтобы министр юстиции высказывал личную точку зрения».

На вопрос, открывает ли снятие Лепосавича возможность занять пост представителю от движения «Демократический фронт», которое является основным блоком внутри парламентского большинства коалиции «За будущее Черногории», Кривокапич сказал, что он еще ни с кем не разговаривал, и должность будет зарезервирована для эксперта, а не политика.

На заседании парламента Черногории часть оппозиции поблагодарила Кривокапича за инициативу отзыва министра юстиции из-за заявления по Сребренице. Так, представитель самой влиятельной оппозиционной силы, «Демократической партии социалистов» Мило Джуканович заявил, что просьба премьер-министра об устранении Лепосавича была «вынужденным шагом», с помощью которого он пытался избежать потери доверия международных партнеров и «ответить на требования многих граждан, подписывающих ходатайство об отстранении министра, не признающего решения международных судов».

При этом лидеры «Демократического фронта» отказались голосовать за отставку Лепосавича.

«Демократический фронт не поддержит отставку министра юстиции, по правам человека и меньшинств Владимира Лепосавича. ДФ поддержал правительство 4 декабря, и оно пользовалось нашей поддержкой. Мы будем следовать воле избирателей, и считаем, что споры между министром Лепосавичем и премьер-министром ни к чему хорошему не приведут», — заявил президент партии «Новая сербская демократия» (НСД) и один из лидеров ДФ Андрия Мандич на пресс-конференции в Парламенте.

Президент «Демократической народной партии» (ДНП) и один из лидеров ДФ Милан Кнежевич заявил, что действия премьер-министра Кривокапича вредят кабинету министров.

«Он привел правительство к кризису. Лучше бы Кривокапич заменил тех министров, которые голосовали за ДПС», — сказал он.

В Белграде также отреагировали на ситуацию с попыткой уволить министра Лепосавича. Реакция со стороны сербского правительства последовала незамедлительно. Так, министр внутренних дел Александр Вулин назвал решение антисербской деятельностью.

«Премьер-министр Кривокапич еще раз показал, что его совершенно не волнует, что думают и чувствуют сербы и Сербия. И хорошо, что он это сделал - мы поняли послание, будем действовать в соответствии с ним. Он показал, что ему наплевать на сербов», — подчеркнул министр Вулин, добавив: «Я не удивлюсь, если выяснится, что он искал поддержки Мило Джукановича в антисербской политике. Те, кто ненавидят сербов, в конце концов всегда находят общий язык».

Будимир Алексич, председатель политического совета партии «Новая сербская демократия», входящей в ДФ, прокомментировал ситуацию корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей. По его мнению, решение об отстранении Владимира Лепосавича премьер-министр Кривокапич принял под давлением Запада — премьер-министру важнее, что думают пособники его правительства и иностранные чиновники, чем те люди, кто голосовал за возглавляемый им список.

«Это не просто заявление Владимира Лепосавича о Сребренице. Экстремисты давно требуют его удаления, потому что он серб и член юридического совета Черногорско-Приморской Митрополии. По их мнению, православные христиане и сербы непригодны к участию в работе исполнительной и судебной власти. Кривокапич забывает, что он премьер-министр граждан Черногории и что он был избран не представителями и должностными лицами иностранных посольств, а гражданами Черногории. Поэтому я думаю, он должен следовать взглядам тех политических образований, которые его избрали. Выполняя указания чиновников иностранных посольств, премьер-министр показывает, что эта страна — марионетка», — подчеркнул Алексич.

На вопрос, можно ли сделать вывод, что предвыборные ожидания людей о выходе Черногории из-под политического протектората Запада были только иллюзией, Алексич дал положительный ответ — по его мнению, выборы, по сути, ничего не изменили:

«Вместо того, чтобы Черногорию превратить в страну, где все граждане равноправны, нам навязали политику преемственности. По-прежнему преследуются только сербские национальные флаги, в то время как албанцы могут без проблем выставлять флаг своей страны».

Комментируя недавнее заявление премьер-министра о том, что он будет защищать своих министров, Алексич подчеркнул, что премьер-министр расписался своей несостоятельности. А заявление о создании двух блоков (ультра-сербский и патриотическо-националистический), сделанное главой правительства на конференции вчера, Алексич назвал провокацией.

«Мы с удивлением выслушали обращение премьер-министра, который в парламенте Черногории назвал сербский народ экстремистами и приравнял его к неонацистам, называющим себя борцами за независимость. Премьер назвал 150 000 человек, проголосовавших за него сегодня, фашистами. Приравнял две трети православного населения к сторонникам военного преступника Секулы Дрлевича (местного пособника фашистов времен Второй мировой войны — прим.ред.). Такие выпады соответствуют антисербским заявлениям Джукановича о том, что сербы являются деструктивным и разрушительным фактором в Черногории и на Балканах», — отметил политик.

Алексич также напомнил о том, что массовые крестные ходы, которые привели к падению режима Мило Жукановича, были выражением глубочайшего народного возмущения из-за террора над сербской составляющей Черногории. И по прошествии семи месяцев с августовских выборов граждане задаются вопросом, является ли Черногория сегодня более просербской, чем была во времена правления ДПС.

Протоиерей Йован Пламенац, автор обращения к гражданам Черногории перед парламентом в Никшиче в декабре 2019 года, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что после объявления о смене министра Лепосавича люди возмущены и рассержены. Он напомнил, что находился на литиях, которые в итоге привели к официальной смене правительства. Тогда в нем участвовало более половины граждан Черногории, а сегодня они пришли к выводу, что все их ожидания преданы.