Главный инфекционист Москвы объяснил, почему туберкулез Навального выдуман

Москва, 6 апреля. Для первичного заражения туберкулезом и проявления симптомов заболевания у осужденного Алексея Навального прошло слишком мало времени, даже если допустить наличие в его отряде носителей вируса. Такое мнение в интервью ФАН выразил главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Инфекционист прокомментировал подозрения скандального заключенного исправительной колонии №2 во Владимирской области на наличие у себя туберкулеза из-за температуры и кашля.

«Эту тему не хочу даже обсуждать: есть доктора, они за ним следят. Ему слишком рано у себя что-либо подозревать: совсем мало времени прошло. Он там хоть и находится уже несколько недель, но ведь отбывал сначала карантин», — пояснил Малышев.

По словам профессора, инкубационный период туберкулеза может занимать несколько недель. Но диагноз может быть поставлен только на основе полноценного обследования.

«К такому вообще надо относиться аккуратно — кто-то что-то где-то написал, что-то у кого-то заподозрил, тем более у себя. К тому же, он постоянно находится под наблюдением специалистов и только недавно вышел из карантина. Ну о чем тут вообще можно говорить?» — выразил недоумение собеседник ФАН.

Алексей Навальный был переведен в отряд после отбывания карантина, по сообщению его адвоката Ольги Михайловой, 25 марта. 5 апреля в аккаунте блогера в Instagram появилась запись о том, что три человека из его отряда госпитализированы с туберкулезом, а у самого заключенного — температура 38,1 и сильный кашель.

«В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога», — говорится в посте.

Это сообщение было встречено скептически в Рунете.

«Навальный — не только первый в мире человек, который выздоровел от отравления боевым нервно-паралитическим веществом, но еще и первый человек в мире, который приобрел открытую форму туберкулеза за месяц», — прокомментировал мнительность Навального в своем Telegram-канале публицист Максим Кононенко.

ФСИН подтвердила, что Навальный температурит, в результате чего его перевели в медико-санитарную часть. Однако информация о вспышке туберкулеза в колонии не нашла подтверждения.