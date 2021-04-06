Перечислены восемь признаков, по которым можно определить коронавирус без теста

Москва, 6 апреля. Восемь основных симптомов помогут человеку понять, болел ли он коронавирусом. Для этого даже не придется проходить тест на антитела.

Сейчас анализ на COVID-19 сделать довольно просто. Однако многих интересует, перенесли ли они инфекцию ранее, ведь иммунитет после болезни постепенно ослабевает, и тест на антитела может ничего не показать. Существует восемь признаков, по которым можно определить коронавирус без анализа.

Покраснение глаз, спровоцированное вирусным конъюнктивитом, вошло в список симптомов. Недуг является вторичным осложнением COVID-19. Но такой признак при коронавирусе обязательно сопровождается сухим непрерывным кашлем и увеличением температуры тела до 37,7 градусов.

Большая часть пациентов с COVID-19 жаловалась на одышку, страшную усталость и туман в голове. Эти симптомы зачастую сохранялись в течение нескольких месяцев после борьбы с инфекцией. Одним из основных признаков считается внезапная потеря вкуса и обоняния. Последние исследования также показали, что 48,5% зараженных в китайской провинции Хубэй страдали от проблем с ЖКТ, такими, как диарея.

Сейчас в ряде стран проходит массовая вакцинация от коронавируса, которая поможет победить пандемию. Но переболевшим не стоит торопиться с прививкой, сообщил ранее врач-иммунолог Николай Крючков.