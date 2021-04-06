Норвежские спасатели эвакуировали команду терпящего бедствие танкера Eemslift Hendrika

Осло, 6 апреля. Спасатели из Норвегии дважды проводили операцию по спасению членов нидерландского танкера Eemslift Hendrika. Накренившееся судно, груженое нефтью, дрейфует у берегов Олесунна.

По данным норвежского СМИ, экипаж Eemslift Hendrika подал сигнал бедствия. Спасатели эвакуировали восемь человек, на борту остались четверо, включая капитана. Они пытались уберечь судно от опрокидывания.

Танкер в дальнейшем потерял ход, после чего последовало решение снять с него остальных моряков. В том районе, где дрейфует судно, высота волн сейчас превышает десять метров.