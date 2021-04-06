Лавров встретился со спецпредставителем президента США Джоном Керри в Нью-Дели

Нью-Дели, 6 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем США по климату Джоном Керри. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, переговоры состоялись в Нью-Дели. Стоит отметить, что накануне президент США Джозеф Байден пригласил 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина на виртуальный саммит по климату.

Ранее Сергей Лавров заявил, что конфронтация России с Западом достигла дна. По его словам, Москва готова налаживать отношения, однако не собирается «стучать в закрытую дверь».