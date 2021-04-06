Ситуацию с госрегулированием сахарных цен оценили эксперты

Москва, 6 апреля. Цены на сахар заморозили до июня. Опасения, что искусственное госрегулирование приведет к перебоям в поставках, оказались необоснованными: ретейлеры жалуются на производителей.

Минсельхоз считает ситуацию стабильной, однако намерен контролировать снабжение магазинов. Правительство обратило внимание на подорожание сахара в декабре, когда цена выросла почти в полтора раза. Вскоре была достигнута договоренность с поставщиками и продавцами о максимальной стоимости: 36 рублей — оптом, 46 рублей — в рознице, передает РИА Новости.

По словам представителей Счетной палаты, госрегулирование создает определенные риски. Они также не исключили дефицита, если товары придержат на складах до снятия ограничений.

«Если установить цены ниже себестоимости производства или продажи, выпускать или реализовывать продукт будет невыгодно», — сообщал ранее глава АКОРТ Владимир Ионкин.

Весной торговые сети начали жаловаться, что не могут приобрести сахарный песок по фиксированной цене. Производители, в свою очередь, опровергли сообщения о перебоях в поставках. По словам председателя правления «Союзроссахара» Андрея Бодина, спрос вырос, что говорит о желании магазинов закупиться впрок. По мнению аналитиков, ситуация на рынке необычная. Некоторые производители по-прежнему не могут предоставить необходимые поставки.

Ранее сообщалось, что государство направит изготовителям подсолнечного масла и сахара 9 млрд рублей на возмещение части затрат с целью стабилизации стоимости товаров.