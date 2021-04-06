Мужчина пострадал при взрыве в донецкой многоэтажке

Донецк, 6 апреля. Мощный хлопок раздался в жилом многоэтажном доме города. После ЧП медики госпитализировали пострадавшего.

Взрыв произошел в Калининском районе, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По предварительным данным, горожанин обнаружил в подъезде пакет, в котором оказалось опасное устройство. Оно сдетонировало.

Жилец получил ранения и был срочно доставлен в больницу. На данный момент пострадавший находится под присмотром медиков. Обстоятельства случившегося устанавливают местные следователи.

Мощный взрыв прогремел на складе в Кинеле, сообщал ФАН. По факту ЧП организована прокурорская проверка.