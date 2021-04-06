Опрос выявил число россиян, мечтающих полететь в космос

Москва, 6 апреля. Участниками опроса, в ходе которого специалисты сервиса SuperJob выясняли желание граждан полететь в космос, стали пять тысяч россиян.

Почти треть опрошенных жителей России мечтает увидеть Землю с орбиты. Чаще всего о таком путешествии думают инженерно-технические работники, программисты, аналитики и менеджеры по закупкам. Специалисты выяснили это в преддверии Дня космонавтики.

«В своем желании примерить скафандр мужчины признаются чаще женщин, 38% против 24%», — заявили аналитики.

Существует закономерность: чем выше уровень заработка россиян, тем чаще они заявляют о желании побывать в космосе. Стало известно, что среди граждан, доход которых составляет менее 30 тыс. руб., совершить полет хотели бы 25% респондентов. В то же время среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. — 36%.

Ракета «Союз» получила новое название в преддверие 60-летия со дня первого полета в космос. Теперь она носит имя «Ю. А. Гагарин». Также на ее обшивку нанесен портрет первого советского космонавта.