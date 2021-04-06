Открытие бейсбольного сезона в Техасе спровоцировало бурю негодования в Вашингтоне

Остин, 6 апреля. Белый дом отреагировал крайне агрессивно на решение властей штата Техас снять все коронавирусные ограничение и провести открытие бейсбольного сезона в присутствии фанатов.

Первая игра бейсбольного сезона команды «Техас Рейнджерс» собрала почти 40 тысяч зрителей. И это несмотря на более 70 тысяч зарегистрированных в штате случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистика, однако, не останавливает управляющих «Рейнджерс» — вице-президент клуба объявил о разрешении на полную загрузку стадиона фанатами, пишет Associated Press.

В марте этого года губернатора Штата Одинокой Звезды Грег Эббот снял все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и вернул граждан к нормальной жизни. Единственной крупной бейсбольной ареной Америки, которая также пустит на трибуны фанатов, станет стадион команды «Колорадо Рокиз», но и там власти разрешили пропускать только 33% фанатов от общей вместимости.

Решение Эббота спровоцировало бурю негодования в Вашингтоне. Президент США Джо Байден набросился с критикой на губернатора, назвал его «безответственным», а его действия «большой ошибкой», но ничего сделать с толпами соскучившихся по нормальной жизни американцев он не смог. Впрочем, праздник бейсбола в Арлингтоне все равно был омрачен — губернатор Эббот, которому предоставили честь сделать первую подачу, отказался посещать игру. Свое решение глава штата объяснил неодобрением решения Высшей бейсбольной лиги перенести Матч всех звезд из Джорджии по политическим соображениям.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об открытом письме губернатора штата Техас Грега Эббота вице-президенту США Камале Харрис. Эббот призывает Харрис «ответить за непрофессионализм» и взять под контроль миграционный кризис на юго-западных границах страны.