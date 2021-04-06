Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал, как создаются костюмы для участников

Москва, 6 апреля. Второй сезон музыкального шоу «Маска» бьет все рекорды. Создатели проекта поставили для себя новую планку и даже к созданию новых костюмов подошли со всей оригинальностью.

Программу обожают миллионы телезрителей. После каждого выпуска разворачивается бурная дискуссия. В Сети фанаты обсуждают, кто же из российских звезд может скрываться за масками, а также часто критикуют решения жюри. В этом сезоне костюмы участников без сомнения можно назвать произведениями текстильного искусства.

Однако яркие и эффектные маски на деле оказались невероятно тяжелыми и неудобными. Многие артисты, которые участвовали в первом сезоне, признавались, что иногда даже приходилось выступать «на ощупь» из-за громоздких костюмов. Ведущий проекта Вячеслав Макаров в своем Instagram-аккаунте рассказал, как именно происходит выбор и создание масок.

«Они выбирают эскиз, а уже, собственно, под их телосложение шьется костюм, чтобы им было в нем комфортно двигаться, перемещаться, чтобы там им ничего не давило, не сдавливало», — объяснил шоумен.

Продюсер шоу Юлия Сумачева отметила, что все маски для второго сезона были сложны в изготовлении, но особенно трудно дались Змея, Белый Орел и Крокодил. На их изготовление ушло больше всего времени. В среднем один костюм шьется за шесть-восемь месяцев.

Вячеслав Макаров в прямом эфире в Instagram также назвал своих фаворитов в шоу. По его словам, на проекте остались только самые сильные участники, поэтому судей ждет непростой выбор.