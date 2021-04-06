Британия переходит ко второму этапу ослабления ограничений из-за COVID-19

Лондон, 6 апреля. Великобритания перейдет на второй этап «дорожной карты» по ослаблению коронавирусных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам британского политика, в стране откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, спортзалы, пабы на улице.

«Мы не видим никаких признаков в наших данных (о распространении COVID-19. — Прим. ред.), чтобы думать, что нам придется отклониться от программы», — сказал Джонсон в ходе пресс-брифинга.

Власти Британии советуют гражданам продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить маски и держать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что британцы поддержали Москву на фоне военных учений НАТО и Украины у границ РФ.

НСН информировала, что российское агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании.