Путин назвал мультикультурность достоянием России

Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин назвал многообразие культур и традиций бесценным достоянием страны. Заявление лидера опубликовали в телеграмме на сайте Кремля.

Россия издавна славилась большим количеством культур и народностей на своей территории. Жители страны говорят на разных языках, следуют своим обычаям и чтят традиции своих народов. Россияне гордятся своей мультикультурностью, заявил Путин.

Самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока занимает особое место в жизнедеятельности России. По словам президента, поддержка коренных малочисленных народов является приоритетной задачей для государства.