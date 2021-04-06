ВС РФ проводят проверку боеготовности войск на Курилах и Сахалине

Сахалин, 6 апреля. Контрольная проверка готовности войск стартовала в армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.

Как сообщает пресс-служба ВВО, в воинских частях, которые дислоцированы на Сахалине и Курильских островах, прошли проверки боевой готовности, а также проводились строевые смотры.

Помимо этого, военная комиссия проверяла укомплектованность необходимым снаряжением и вещевым имуществом, состояние стрелкового оружия и средств радиосвязи.

«В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке», — отметили в пресс-службе.

Также указывается, что данная проверка будет проводиться до конца апреля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что дальневосточные рубежи РФ надежно прикрыты современным вооружением.