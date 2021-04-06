Неизвестная стриптизерша родила внука Джо Байдену

Вашингтон, 6 апреля. Сын президента США Джо Байдена Хантер на пике наркотической зависимости вступил в связь с неизвестной стриптизершей, которая впоследствии родила от него ребенка.

Работница одного из «мужских» клубов встретилась с Байденом-младшим в 2018 году в Вашингтоне. Как признается сам сын американского лидера, он совершенно не помнит лица танцовщицы, и это, по его мнению, только подчеркивает, в каком плачевном состоянии он тогда находился. Шел четвертый год его «активной зависимости», которая перемешалась с редкими и неэффективными попытками «жить трезво», признается Байден в мемуарах.

Несмотря на то, что после этой встречи женщина родила внука президенту США Джо Байдену, Байден-младший настаивает на том, что «совершенно не помнит» ее, хотя это и никак не избавляет его от ответственности. Когда в 2019 году стриптизерша явилась в дом предпринимателя с ребенком, семья Байдена провела экспертизу, чтобы доказать отцовство Хантера.

«Я был ужасен, но я готов за этот ужас ответить», — пишет сын американского лидера в книге «Прекрасные вещи».

Байден уверен, что у него точно не было планов на какую-либо совместную жизнь с танцовщицей, а свою нынешнюю супругу Мелиссу Коэн он встретил на «первом настоящем свидании за 26 лет». В мемуарах сын президента признается, что без помощи жены он бы не смог избавиться от болезненной зависимости.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о самых тяжелых днях наркотической зависимости сына президента США Джо Байдена Хантера. В книге мемуаров «Прекрасные вещи» Байден-младший рассказывает, как ползал по ковру в доме отца, снюхивая все, что хотя бы отдаленно напоминало ему кокаин, и курил сыр пармезан.