Ковальчук рассказала, чем обернулся для нее отказ от кофе

Москва, 6 апреля. Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук отказалась от кофе и ничуть не жалеет об этом. Она отметила, что чувствует себя прекрасно и без этого ароматного напитка.

Ковальчук не была сильно зависимой от кофе. Ей больше нравились аромат и пять минут медитации, когда пьешь горячий напиток в тишине. Когда звезда сцены почувствовала постоянный дискомфорт после таких посиделок, она решила отказаться от кофе.

Сейчас уже прошло полтора месяца, и Ковальчук так и не притронулась к ароматному напитку. Сама певица говорила, что пила кофе, поскольку он бодрил ее после бессонной ночи после концерта. Сейчас чувство бодрости никуда не исчезло.

«Никого ни к чему не призываю. Даже думаю, что может еще как-нибудь угощусь, но иногда стоит брать свою волю в кулак, и пусть даже на таких незначительных вещах проявлять характер», — написала Ковальчук на своей странице в Instagram, рассказывая, чем обернулся от нее отказ от кофе.

Поклонники поддержали артистку и отметили ее силу воли. Многие обратили внимание на свежий вид поп-исполнительницы, пишет «Вечерняя Москва».

В конце марта Ковальчук сообщила поклонникам о переезде в деревню. Она вместе с мужем Алексеем Чумаковым решила отдохнуть от городской суеты.