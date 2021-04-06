Аналитики из США раскрыли технологии, сделавшие Су-57 гордостью российской авиации

Вашингтон, 6 апреля. Россия по праву может гордиться истребителем пятого поколения Су-57, оснащенным технологией «стелс», уверены американские аналитики.

Детище инженеров из РФ было создано, как и его американский конкурент F-22, с применением технологии «стелс», отметил журналист издания The National Interest Крис Осборн, эксклюзивный перевод статьи которого приводит Федеральное агентство новостей. Кроме того, крылатая машина обладает повышенной маневренностью, дающей возможность вести воздушные бои или уничтожать угрозы в случае обнаружения самолета, уточнил он.

Малая радиолокационная заметность Су-57 не позволяет радарам определять его координаты и наводить на самолет системы ПВО, подчеркнул автор материала. Государственные испытания истребителя показали практически полное его соответствие техническому заданию, отметил эксперт, ссылаясь на заявление российского вице-премьера Юрия Борисова, который также сообщил о ходе выполнения работ по контракту на поставку в ВКС РФ 76 единиц Су-57 в соответствии с запланированным графиком. Самолет был создан в качестве конкурента американскому F-22, демонстрируя высокие стелс-возможности, констатировал журналист.

«Использование композитных материалов и передовых технологий, улучшенная аэродинамика и уменьшенная тепловая сигнатура двигателя сводят к минимуму его радиочастотную, оптическую и инфракрасную видимость. Все эти характеристики значительно повышают боевую эффективность самолета», — приводит Осборн заявление представителей «Сухого».

Образец из России, как и его американский конкурент, не опирается лишь на малую радиолокационную заметность, в отличие от стелс-бомбардировщиков ВВС США B-2 и B-21, обладая большой маневренностью, подчеркнул аналитик. По его словам, в конструкции самолета используются композитные радиопоглощающие материалы. Осборн обратил внимание на то, что Су-57 способен передвигаться на скорости два Маха, а также поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Эксперт добавил, что крылатая машина обладает внушительным арсеналом оружия, в который входят противокорабельные ракеты, ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также управляемые бомбы.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, как истребитель Су-57 будет взаимодействовать с новейшим тяжелым ударным беспилотником С-70 «Охотник».