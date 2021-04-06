Мать нанесла сыну восемь ударов якутским ножом за отказ работать

Томмот, 6 апреля. Следователи направили в суд уголовное дело по факту покушения женщины на убийство собственного сына. Как стало известно ФАН, она нанесла своему наследнику восемь ударов якутским ножом.

Как выяснили правоохранители, днем 24 декабря 2020 года 54-летняя жительница Томмота пыталась убить своего 29-летнего сына. Она нанесла ему восемь тяжелых ранений якутским ножом, который хранился у нее дома. Мужчине удалось сбежать от разъяренной матери, врачи оказали пострадавшему хирургическую помощь, и он остался жив.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Женщина на допросе у следователя полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления.

«Обвиняемая получает пенсию и подрабатывает сторожем. Ее сын практически никогда не работал и вел аморальный образ жизни. Пенсионерка, как и мужчина, злоупотребляла спиртными напитками. Во время очередных посиделок женщина начала предъявлять ему претензии, что он живет за ее счет. В какой-то момент она схватила национальное холодное оружие и восемь раз ударила им своего близкого родственника», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.