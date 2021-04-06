Депутаты рассмотрят закон о праве крымчан с украинским гражданством быть госслужащими

Москва, 6 апреля. В Госдуму РФ внесен законопроект, который позволит жителям Крыма с украинским гражданством занимать должность госслужащих.

Согласно предложенной инициативе, крымчане смогут занимать государственные и муниципальные должности, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Ранее в ГД РФ ответили на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма. Российские парламентарии призвали не переживать за судьбу полуострова и подчеркнули, что регион является неотъемлемой частью России.