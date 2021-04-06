Сексолог объяснил, как не стать жертвой насилия

Тема харассмента и домогательств довольно часто обсуждается в СМИ. К сожалению, от противоправных действий никто не застрахован, могут пострадать и взрослые, и дети. Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, как не стать жертвой насилия.

Эксперт обращает внимание: чтобы не стать жертвой насилия, главное — не делать из себя жертву, нужно давать немедленный отпор.

«Нужно давать отпор при малейших намеках. Люди иногда терпят до последнего. Нужно говорить сразу, как только что-то не понравилось. Если кто-то, к примеру, шлепнул по попе и это не понравилось, нужно сразу сказать об этом, чтобы это не повторялось», — отмечает сексолог.

Кроме того, заявить о своем личном пространстве нужно довольно доходчиво и эмоционально.

«Необходимо сказать так, чтобы человек это услышал и понял, может, даже яростно и злостно. Нужно отстаивать свои личные границы», — подчеркивает специалист.

Проблема харассмента и насилия не выбирает сферу распространения. Нередко скандалы такого рода вспыхивают среди звезд шоу-бизнеса.

Совсем недавно о домогательствах заявила экс-участница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова, она принимала участие в проекте «Последний герой». По ее словам, один из соплеменников позволил себе недвусмысленно схватить ее ниже пояса во время их пребывания на Занзибаре.

Принципиальная позиция канала «ТВ-3» в такой ситуации — не молчать ни в коем случае, потому что только проговорив проблему, можно избежать ее повторения.

Ранее Денисов-Мельников объяснил влечение мужчин к насилию и домогательствам.