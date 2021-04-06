Эксперты объяснили, почему Запад напуган усилением России в Арктике

После ситуации в Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given перекрыл движение, Северный морской путь выглядит достаточно интересным для многих стран проектом. И для того, чтоб избавить Запад от соблазна навредить Севморпути, Россия будет защищать его так, как считаем нужным, считают опрошенные ФАН эксперты.

Усиление Арктики

Россия укрепляет аэродромы и военные базы в Арктике, а также перебрасывает туда военную технику, в том числе истребители. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Базы находятся на территории России и являются частью законной защиты ее границ и береговой линии. Однако официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу того, что эти силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики», — передает телеканал.

Представитель Пентагона, подполковник Томас Кэмпбелл оценил усиление России в Арктике.

«Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов, тем самым усиливая свои возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий над ключевыми частями Арктики», — заявил он.

Запад напуган

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил: Арктика — это шаг к Сибири, следующие заявления от США будут о необходимости контроля за размещением российского вооружения в тайге.

«Но в вопросе Арктики безопасность кооперируется и с экономикой. После очередного «суэцкого кризиса» Северный морской путь выглядит достаточно интересным для многих стран проектом. Американцы же не могут допустить того, что он будет развиваться на пользу России, и будут требовать и свою долю», — заметил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев обратил внимание, что Россия осваивает Арктику уже много лет. И дело не только в том, что эта территория находится в зоне нашего влияния. Дело в том, что кроме РФ никто в мире не может ее освоить в силу своей технической ограниченности.

«С появлением такого стратегического проекта, как Северный морской путь, наши западные партнеры, в первую очередь США, всерьез озаботились грядущей переделкой экономического рынка и финансовых потоков в пользу России. Для того, чтоб избавить Запад от соблазна навредить Севморпути, мы будем защищать его так, как считаем нужным. Поэтому Вашингтону следует расслабиться и заняться своими внутренними проблемами», — заключил Владимир Карасев.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» может получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».